Osobnosti Ústeckého kraje převzaly ocenění za rok 2023

V prostorách Zahradního domu a galerie Teplice se konalo slavnostní vyhlášení výsledků čtenářské ankety Osobnost roku 2023 Ústeckého kraje. Nad projektem převzal záštitu hejtman Ústeckého kraje.

Ten společně s radní pro školství, mládež a tělovýchovu Jindrou Zalabákovou a předsedou výboru pro kulturu a památkovou péči Vlastimilem Skálou předal oceněným certifikáty za přínos pro rozvoj regionu. Ocenění se udělovalo v těchto hlavních kategoriích – v kategorii podnikání a management, veřejná sféra, kultura, sport a dobrý skutek.

Hlasovalo 2 707 čtenářů, kteří rozdělili své hlasy mezi 25 laureátů. Absolutně nejvyšší počet hlasů získalo Salesiánské středisko Štěpána Trochty z Teplic, které se už přes třicet let stará o mladé lidi na okraji společnosti. Vloni se Salesiáni pustili do velkého díla – vybudovat ze staré ruiny v Trnovanech Živý dům. Za pomoci sponzorů se jim to podařilo a letos 20. června bude zařízení slavnostně otevřeno.

Mezi dalšími oceněnými byli například student UJEP Jan Rössler, primářka Marie Váchová z nemocnice Most, ředitelka Charity Litoměřice Karolína Wankovská či trenér fotbalistů FK Teplice Zdenko Frťala.