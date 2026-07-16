Otázka pro
Zastupitelku města Litvínova a kandidátku na starostku za hnutí Společně za LEPŠÍ Litvínov Ivanu Turkovou.
Na zastupitelstvu města Litvínova jste kritizovala „nefér“ přístup města ke Sportovní soukromé základní škole. Jak by podle vás měl přístup k této škole, potažmo ke školství ve městě, fungovat?
„Více než deset let jsem stála za katedrou a dobře vím, jak důležitou roli mají školy a vzdělávání. Sportovní soukromá základní škola v Litvínově vychovává mladé sportovce a podporuje talentované děti. Je pro mě tedy naprosto nepochopitelné, že se od ní vedení města Litvínova postupně odvrací a svou podporu směřuje pouze do symbolické výše nájemného nebo drobných oprav budovy školy.
Soukromé školství při velikosti našeho města nebude nikdy prostředkem k vysokým výdělkům a proto je nutná jeho podpora. Škola dva roky po sobě žádala město o dotaci ve výši 350 tisíc korun. Marně. Mimochodem ve stejném období, kdy si vedení města nadělilo mimořádné odměny skoro milión korun! Podle vyjádření vedení města je soukromé školství prostě soukromé. Já si ale myslím, že podporu škol bychom neměli rozdělovat podle jejich zřizovatelů.
Každá škola je pro Litvínov přínosem. každá má své zaměření, své výsledky a své místo. Hlavním důvodem omezené podpory ze strany současného vedení města není nic jiného než to, že zatímco za žáky veřejných škol dostává město peníze, za žáky soukromých škol nikoliv. Zastupitel Roman Ziegler z hnutí ANO na zastupitelstvu řekl: „V roce 2023 měl Litvínov 2 700 žáků na veřejných školách a obdržel od státu 54,2 mil Kč, tzn. 19 644 Kč na jednoho žáka. Týká se pouze veřejných škol, nikoliv soukromých! Pro Litvínov to znamená mínus 8,9 mil Kč”. Pro naše hnutí Společně za LEPŠÍ Litvínov však to, že město neinkasuje za žáky soukromé školy peníze, není ztrátou! Město musí podporovat vzdělávání spravedlivě, bez předsudků a bez vazby na zřizovatele. Hnutí Společně za LEPŠÍ Litvínov má připravené projekty, které se budou školám opravdu líbit.
Pokud budu starostkou, na kterou kandiduji v říjnových komunálních volbách, bude to jinak! Chci férové podmínky pro všechny naše školy, protože do nich chodí naše děti a pro ně chceme to nejlepší.“