Otevírá se Uhelné safari – rezervujte si unikátní prohlídky co nejdříve!

Do nové sezony vstupuje letošní ročník Uhelného safari a Energytour. Zájemci z řad veřejnosti se opět budou moci podívat do provozů a prohlédnout si rekultivované plochy kolem těžebních lokalit skupiny Sev.en.

Své brány otevřou rovněž elektrárny a teplárny patřící do stejné skupiny. Kdo chce na vlastní oči vidět, jak se vyrábí energie a co všechno se musí stát, než se rozsvítí žárovka, může se vydat na exkurzi do Elektrárny Chvaletice nebo do Elektrárny Počerady, nově také do Teplárny Zlín a Teplárny Kladno.

Rezervační systém pro Uhelné safari i Energytour se letos spustil již 1. dubna 2023. Prohlídku aktivního lomu případně rekultivace si zájemci mohou objednat na www.uhelnesafari.cz.

Vybírat mohou z exkurzí do lomu Vršany nebo lomu ČSA a na rekultivace obou lomů v květnu a červnu. Další termíny bude možné rezervovat od 1. června. V květnu a červnu jsou rovněž připravené exkurze za zvýhodněné vstupné pro školní kolektivy. Rezervační systém na exkurze v elektrárnách a teplárnách je připraven na www.energytour.cz. Zájemci mohou volit z termínů od června do září.

Během exkurze do elektráren a tepláren návštěvníci uvidí, jak se vyrábí energie, kde je srdce elektrárny a jakou cestou se do kotle dostává uhlí z lomů na severu Čech. Zjistí také, že elektrárny jsou domovem pro dravé ptáky a v okolí elektráren žijí ohrožené druhy zvířat. Dozví se, co je blackout a jak pracují elektrárny v ostrovním provozu. V rámci Uhelného safari si návštěvníci mohou vybrat ze dvou tradičních tras, které vedou až na samé dno těžební jámy lomů Vršany a ČSA. Při cestě terénním vozidlem je čeká pohled na gigantické těžební stroje.

Příjemná podívaná čeká na ty, kteří si vyberou rekultivační trasu. Zvolit mohou mezi rekultivacemi lomu ČSA a lomu Vršany. Obě vedou místy, kam se v mnoha případech veřejnost nemá šanci podívat, protože zde obnova krajiny po těžbě ještě neskončila. Rekultivace je proto možné sledovat od samého začátku. Na obou trasách čeká návštěvníky setkání se vzácnými i ohroženými druhy zvířat, především ptáků. Při troše štěstí přeběhne přes cestu stádo muflonů či jelenů a slyšet mohou dokonce i slavíka.

Pro nejmenší je určeno Baby safari. Děti i jejich rodiče budou mít celý lom ČSA jako na dlani při návštěvě vyhlídky v areálu společnosti. Uvidí i velkostroje, zblízka jen ty odstavené. Z lomu se přesunou do Podkrušnohorského technického muzea Most – Kopisty, kde bude pro účastníky exkurze připravena interaktivní prohlídka.

Nabídku Uhelného safari rozšiřují dvě speciální trasy. Cyklotrasa 7EKO TRACK vede rekultivovanou krajinou Mostecka. Cyklisté projedou novodobou divočinou, kde stojí za to chvíli zůstat a rozhlédnout se. Jednotlivá zastavení jsou označena QR kódy, které odvedou přímo do interaktivní mapy.

Ve spolupráci s firmou FlyHeli.cz Uhelné safari připravilo také prohlídku rekultivací z ptačí perspektivy. Objednat si můžete lety vrtulníkem a z výšky uvidíte nejen aktivní lomy, ale především zcela proměněnou krajinu dřívějších hnědouhelných lomů, která se po rekultivacích vrací zpět přírodě.

V loňském roce vyjely terénní vozy do lomů a na rekultivace v rámci Uhelného safari 185krát a vyvezly bezmála tři tisíce turistů. „Jako každý rok, ani v loňském roce jsme nemohli uspokojit všechny zájemce o Uhelné safari. Máme přesně vypsané termíny a není možné přidávat další. Nově byla v nabídce rekultivační trasa Vršany. Trasu návštěvníci Uhelného safari nominovali do soutěže Krušnohorská NEJ o nejlepší novinku v turistickém ruchu v regionu. Velmi si této nominace vážíme. Bereme ji jako potvrzení toho, že veřejnost zajímají nejen technické exkurze do aktivních lomů, ale také měnící se krajina, kterou postupně vracíme přírodě,“ uvedla mluvčí těžebních společností skupiny Sev.en Eva Maříková.