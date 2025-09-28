ový autobus a linky k jezeru Most končí provoz, stejně i na Hipodrom

Patr
Od středy 1. října skončí letní provoz k Jezeru Most na linkách 16 a 30.
Současně přestane linka 17 zajíždět k Hipodromu Most. Mimo sezónu bude dopravu k Jezeru Most zajišťovat pouze linka 16 se sníženým počtem spojů. Všechny spoje linky 30 budou ukončeny na nádraží.
Linka nebude v zimě zajíždět v sobotu, neděli a svátek k areálu Hipodrom Most a všechny spoje budou končit u dopravního podniku. K uvedenému Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova také ukončuje víkendový provoz patrových autobusů na lince 16.