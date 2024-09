PACIENTI KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ SI UŽÍVAJÍ VIRTUÁLNÍ BRÝLE

Pacienti si mohou vybrat z více než stovky zážitků na seznamu, který pravidelně aktualizují koordinátorky dobrovolníků. Kaleido nahrává do aplikace nový zážitek každých 10 dní. Podívat se mohou po České republice, ale i do zahraničí. Mohou vidět světoznámá města i krásy přírody, navštívit ZOO, projít se po loukách s alpakami, poslechnout si koncert cimbálovky a heligonky nebo vyrazit do muzea.