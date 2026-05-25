Pád se skály, zranění paraglidisty

Ke dvěma případům, které se vymykají běžným výjezdům, byli v sobotu přivoláni tepličtí kriminalisté. Zajímavostí je, že oba skutky se staly během jedné hodiny. Nejprve před 17 hodinou byl oznámen pád paraglidisty v Krupce. Ten při vzlétání ze startovací plochy pravděpodobně zakopl o větev, v důsledku toho nenabral dostatečnou rychlost a z výšky 20 metrů havaroval na lesní cestu. Z místa byl převezen do nemocnice. Tam skončil i 72letý cizinec, který v půl šesté večer vylezl na Velkou skálu v obci Lukov, kde chtěl ve výšce 5 metrů upevnit zajišťovací lano. Bohužel z této výšky spadl na hlavu. Ze špatně přístupného místa ho ve vážném stavu transportoval do nemocnice vrtulník. Kriminalisté za pomoci techniků obě místa ohledali a zjistili okolnosti, kdy nebylo prvotně zjištěno cizí zavinění.