Památník obětem neštěstí z roku 1902 se dočká obnovy

Obnovy se dočká pomník s pohřebištěm důlní katastrofy na Dole Jupiter z roku 1902. Původně se nacházel v Komořanech, ale kvůli postupu těžby byl přesunut na městský hřbitov v ulici Pod Koňským vrchem. Nejde jen o památník, ale i skutečné pohřebiště.
Pomník s pohřebištěm obětí důlní katastrofy na Dole Jupiter patří k hodně silným místům Mostecka. Jeho příběh je přímočarý – a o to víc působivý. Fakt, že pod kamenem opravdu leží 43 lidí, dává pomníku úplně jiný rozměr.
Památkově chráněný kamenný pomník nese jména 43 obětí katastrofy, k níž došlo 14. ledna 1902. Před ním jsou symetricky rozmístěné čtyři řady vždy s deseti stejnými hroby. „Na opravy bylo vyčleněno celkem 590 tisíc korun, práce budou probíhat ve dvou etapách. V první z nich projde rekonstrukcí pomník, následně budou upravena i hrobová místa,“ sdělila náměstkyně primátora Markéta Stará.
Co se tehdy stalo?
Průval vod na Dole Jupiter se zařadil ve své době mezi nejtragičtější důlní neštěstí na severu Čech. Důl patřil Severočeské uhelné společnosti, která jej v roce 1894 společně s dolem Germania koupila za 1,4 milionu korun. Zatímco Germania byl povrchový lom, v Dole Jupiter se těžilo hlubinným způsobem – komorováním. V době katastrofy pracovalo na Dole Jupiter 116 lidí. Těžba na Jupiteru už po neštěstí nebyla nikdy obnovena.
Neštěstí na Dole Jupiter se postupem let dostalo do stínu ještě tragičtější události, která se stala rovněž v lednu, konkrétně 3. ledna 1934, kdy si výbuch uhelného prachu na Dole Nelson v Oseku vyžádal 144 obětí a stal se druhým největším důlním neštěstím v historii českého hornictví. Památku obětí důlních katastrof si na Mostecku pravidelně připomínají členové Spolku severočeských havířů společně s kolegy z hornických spolků z Čech i sousedního Saska.