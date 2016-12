Park Šibeník i hipodrom co nevidět „prokouknou“

Město bude pokračovat v revitalizaci a údržbě Šibeníku a okolí hipodromu. Na Šibeníku vznikne veřejné osvětlení a zeleň a u hipodromu se bude dále prořezávat.

Nemalou péči bude v příštím roce město věnovat parku Šibeník, s jehož údržbou a revitalizací se začalo už v předchozích letech. Hlavní práce se soustředily na redukci porostů v parku. Od začátku roku do konce března a od konce měsíce srpna dosud se dále uvolňují spodní patra stromových podrostů, přebujelých keřů a pokračuje probírka suchých a nevhodných dřevin. V současné době už má ale park Šibeník podobu bezpečné zóny pro své návštěvníky. „Prověřily se lokality, kde se vyskytovaly cenné druhy teplomilných bylin, které vyžadují specifický způsob ochrany a údržby, odlišný od běžné údržby parku,“ sdělila k dalším pracím tisková mluvčí magistrátu Alena Sedláčková. Práce na revitalizaci parku Šibeník budou pokračovat opět do konce měsíce března 2017. Radnice předpokládá, že by mělo dojít již k finálním úpravám parku. „Počítáme, že v příštím roce se vybuduje na Šibeníku veřejné osvětlení. Pouliční lampy by měly být přidány podél páteřních tras. Pro tuto investiční akci máme v rozpočtu vyčleněné zhruba tři miliony korun,“ potvrdil náměstek primátora Marek Hrvol. Osvětlen bude například vnitřní okruh parku a trasa, kudy se každoročně běží Nightrun. Počítá se také s odstraněním betonových pozůstatků, které park hyzdí. Město nevylučuje, že by na jejich místě mohl vzniknout nový herní plácek. Jedno nové dřevěné hřiště už letos na Šibeníku vzniklo. I tady se počítá s vylepšením. K radosti návštěvníků parku tu přibudou lavičky. „Přidávali jsme už lavičky k hřišti u dřevěné mašinky a není problém, abychom vybudovali více laviček i u nového dřevěného hřiště. Máme podněty od obyvatel. Stejně tak se objevily i požadavky na vybudování dětského pískoviště na herní ploše. To by bylo rizikové a problematické na údržbu. Pískoviště musejí být zakrytá, a navíc na takto otevřené ploše hrozí jeho znečišťování,“ vysvětlil primátor Jan Paparega, proč město pískoviště na Šibeníku nevybuduje. Údržba rozsáhlého parku bude pokračovat pravidelně a každoročně i po zmiňovaných úpravách. „Důkladná pravidelná údržba bude nutností, aby postupem let nedošlo k opětovnému nárůstů nevhodných dřevin,“ ubezpečila ještě Alena Sedláčková.

V okolí hipodromu se letos prováděly pouze udržovací práce. Mýtily se výmladky akátů podél přístupové cesty ve spodní části hipodromu. „Jednalo se o divoce rostoucí křoviska, která se vyčistila a v prořezávce se bude pokračovat,“ konstatoval náměstek primátora Marek Hrvol. Zmizet by měly odtud další nálety a dřeviny, které do skladby porostů nepatří.