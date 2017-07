Park Šibeník je již osvětlený

Mostecký park v centru města – Šibeník – je bezpečnější. V těchto dnech se zde totiž rozsvítily nové lampy.

Nové lampy osvětlily vnitřní okruh Šibeníku a část přístupových cest. „Práce, které začaly v polovině května, jsou u konce. Stavba vyjde městskou pokladnu zhruba na tři miliony korun,“ uvedl tiskový mluvčí mosteckého magistrátu Petr Baraňák.

Na Šibeníku, který Mostečané využívají k rekreaci a sportu, vyrostlo 54 lamp veřejného osvětlení. Osvětlena je tak část parku vymezená zhruba částí od vstupu nedaleko kruhového objezdu nad bývalým KSČ po vnitřním okruhu až směrem ke schodišti vedoucího k budově soudu.

Díky moderní LED technologii budou náklady za svícení zhruba o polovinu nižší než u běžných osvětlení. Šibeník bude osvětlen i v noci, protože lampy jsou napojeny na stávající systém veřejného osvětlení ve městě. Vypne se pouze v rámci nočního běhu Night Run, který se běží v srpnu.

Osvětlení Šibeníku město realizovalo zejména kvůli vyšší bezpečnosti s tím, aby do parku přilákalo i více obyvatel. Otázkou ale zůstává, nakolik nové osvětlení vydrží. Podobně například vzniklo v minulosti i osvětlení parku Střed, které ale totálně zničili vandalové. „Riziko vandalismu tu samozřejmě existuje. Nicméně jdeme cestou park Šibeník udělat bezpečnější a více ho zpřístupnit. I proto tu provádějí technické služby prořezávky a park se už výrazně vyčistil a prosvětlil. Vypadá to tu už velmi dobře a s dalšími úpravami se bude pokračovat,“ přislíbil primátor Jan Paparega. Město proto zvažuje preventivní opatření, park by například měli častěji hlídat i městští strážníci.

V parku také vyrostla nová hřiště, dětské a workoutové, a doplnily se dětské atrakce na již stávající dětské hřiště. Kromě toho by se tu Mostečané mohli těšit i na nový lanový park. „Vybrali jsme pro nové lanové městečko vhodné místo. Nebude na prázdné ploše, ale částečně i v přírodě. Lanové atrakce se vybudují na kůlech a na nich budou pochozí lávky. Část bludiště budeme vést i nad korunami stromů, čímž tu vznikne i jakási vyhlídka,“ prozradil k dalším plánům s Šibeníkem primátor Paparega.