Park Střed: Který návrh vyhraje? Dozvíme se příští týden!

Soutěžní týmy architektů a krajinářů na konci února odevzdaly své návrhy s představou o budoucí podobě a fungování parku Střed. O vítězi by porota měla rozhodnout 10. března. Jste netrpěliví, jak to dopadne? Soutěžní řešení si mostečtí obyvatelé budou moci prohlédnout začátkem dubna v obchodním domě Central. A nejen to. Rok 2020 slibuje další řádku akcí, které chtějí místní vylákat ven do parku a více se o něj zajímat. „Výstava všech soutěžních návrhů budoucí podoby parku Střed, které vzejdou z architektonické soutěže Cena Nadace Proměny, by měla být slibným začátkem další důležité fáze projektu. Následovat bude veřejné setkání a diskuse s architekty, kteří vysvětlí, jak o budoucnosti parku uvažují a jaké konkrétnější úpravy by změna měla přinést,“ uvedl primátor města Mostu Jan Paparega. Veřejnost bude mít možnost návrh před dalším rozpracováním připomínkovat.

Podívejte se, co se v roce 2020 kolem parku Střed chystá, a buďte u toho! http://bit.ly/Stred_2020