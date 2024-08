PARKOVACÍ KLECE V ULICI KUBELÍKA V MOSTĚ JSOU MINULOSTÍ

Obyvatelé, kteří se na výstavbě drátěných garáží podíleli mnohdy i vlastnoručně v akcích „zet“ se proti likvidaci klecí už před pár měsíci ohradili. Obávali se vysokých nájmů. „Nájem určitě nebude vyšší, dokonce by měli lidé platit o něco méně, než doposud,“ ujistil primátor. Někteří lidé nesli po oznámení demolici garáží s nelibostí. „Chápeme, že byli lidé léta na něco zvyklí, že parkují pod střechou apod. My ale nemůžeme rezignovat na technický stav tohoto parkování, protože je za hranou životnosti a město se k tomu musí nějak postavit. Lidé dostanou nové, hlídané a bezpečné parkoviště, které navíc bude určitě vzhlednější než dosavadní přístřešky. Tento standard chceme ve městě udržet,“ dodal primátor. Demolicí přístřešků vznikne prostor pro parkování 46 aut. Je to stejný počet jako nyní. Parkoviště bude oplocené s bránou. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je kolem 6 mil. Kč.