Parkoviště Fajle bude mít nové osvětlení

Rada města Litvínova schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na nové veřejné osvětlení parkoviště Fajle v Litvínově. Jedná se o akci zahrnutou v akčním plánu na rok 2018. Předpoklad zahájení prací je září letošního roku. Předpokládaná hodnota zakázky je cca 2 mil. Kč. Jedná se o doplnění veřejného osvětlení do prostoru parkoviště Fajle a průchodu mezi náměstím Míru a parkovištěm. Pro připojení nového VO budou použity kabely CYKY a napojení bude provedeno z nového rozvaděče. Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 17. srpna do 11:00 hodin. Zahájení prací by mělo proběhnout v září 2018.