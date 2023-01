Páteční dopravní akce.

Na první volební den v pátek se mostečtí policisté zaměřili na rychle jedoucí vozidla. V rámci celorepublikové akce kontrolovali automobily na frekventovaných silnicích, a to na trase z Mostu do Litvínova, do Chomutova a kolem Benediktu. Cílem je zlepšení dopravní kázně a snížení nehodovosti. Během tohoto dne policisté zastavili mnoho vozidel a překročení povoleného rychlostního limitu zjistili v jedenácti případech. Devíti řidičům uložili pokuty v celkové výši sedm tisíc korun a dva z nich oznámili příslušnému správnímu orgánu.