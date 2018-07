Perinatologické dny: tématem byly alternativní porody i očkování v těhotenství

Gynekologicko-porodnická klinika ústecké Masarykovy nemocnice uspořádala odbornou konferenci 16. Perinatologické dny Ústeckého kraje. Záštitu nad konferencí převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

V ústecké Masarykově nemocnici byla ustavena již jedenáctá neonatologická klinika. „Dnes máme jedenáct špičkových pracovišť. K úspěchu je ale potřebné i zázemí včetně kvalitního vedení. To také máme. Vždyť v Masarykově nemocnici doplňují špičku klinik výborně pracující další oddělení a primariáty počínaje Emergency, přes centrální operační sály až po rehabilitaci. Přeji nám všem, aby se špičková úroveň práce nejen udržela, ale i zlepšovala a tím byla zajištěna i kvalitní péče o zdraví našich občanů. Ještě jednou vám za vaši velmi potřebnou a záslužnou práci děkuji,“ uvedl náměstek hejtmana Stanislav Rybák.

Perinatologické centrum v Ústí patří mezi dvanáct center v České republice a skládá se z největší porodnice v kraji a neonatologické kliniky.

Přednášky byly po oba dny rozděleny do jednotlivých bloků napříč zdravotnickými obory, se kterými se lze v perinatologii setkat. Konference se jako každý rok zabývala hodnocením výsledků perinatologické péče v regionu za uplynulý rok 2017. Celkově lze dosažené výsledky hodnotit jako velmi dobré, došlo k mírnému zlepšení ve srovnání s rokem 2016. Přetrvává ve srovnání s celorepublikovými ukazateli zatížení perinatologických center regionu vysokým procentem předčasných porodů. Dále se konference jako každoročně zabývala nejakutnějšími problémy oboru. Program obsahoval tři stěžejní témata. První bylo věnováno kritickému rozboru indikací k císařskému řezu, jeho potenciální rizika pro další život ženy a koordinovaná spolupráce ambulantních gynekologů a nemocničních lékařů. U druhého z témat se jednalo o doporučení k přístupu k rodičkám, které přicházejí s alternativními požadavky pro vlastní porod. Kdy je možné jim vyhovět, kdy to již není možné a jak se chránit. Třetím probraným tématem bylo očkování v průběhu těhotenství.

Neonatologie patří k oborům, v nichž Česká republika dosahuje jedny z nejlepších výsledků na světě. Lékařští specialisté jsou schopni zachraňovat děti s porodní hmotností 500 gramů a z nejkritičtější nejnižší věkové skupiny a hmotnosti pod 1000 gramů přes 50 % procent úspěšně vrátit, vesměs bez většího hendikepu, do života. V České republice existuje 12 perinatologických center a z nich má společnost Krajská zdravotní dvě, v nemocnicích v Ústí nad Labem a v Mostě. Jde o centra vysoce specializované péče, prostřednictvím kterých zdravotníci poskytují komplexní péči o nejzávažnější stavy během těhotenství, porodu a šestinedělí, vyskytující se u matky, plodu či novorozence. Ústecké centrum má přesah do Libereckého kraje, mostecké na Lounsko a do Karlovarského kraje.