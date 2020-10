Pes je nejlepším přítelem člověka, zejména v době koronavirové

Sociální izolace, karanténa a nutnost co nejméně se stýkat s přáteli a chodit mezi lidi v době koronavirových opatřeních přivádí řadu lidí do psychické nepohody. Štěstí mají ti, kterým parťáka v této době dělá pes. Mohou s ním vyrazit do přírody, trávit volné chvíle dlouhými procházkami, a pokud je to navíc pejsek šikovný a vhodný pro agility, tím lépe. Psí útulky hlásí enormní zájem o opuštěné pejsky. Lidem tedy došlo, že je mnohem lepší trávit izolaci ve společnosti čtyřnohého kamaráda. A navíc mohou udělat i dobrou věc a připravit pěkný život pejskovi, který měl tak trochu smůlu.

Jako třeba Čiko, pes z úvodní fotografie. Pravděpodobně rok až rok starý kříženec borderkolie si v prvních měsících života neužil nic pěkného. Z prostředí, kde by žil jen krátký a velmi smutný život, ho zachránila rodina, u které žije dnes. Čistotný, hravý a mazlivý pejsek si všechny členy rodiny získal. Nasával z nich pohodu a lásku, které mu byly první měsíce života odpírány. Čikova smůla ale pokračuje. Jeden člen rodiny je na jeho srst silně alergický. A tak musí Čiko dál. Útulek pro něj nepřichází v úvahu, pro svého kamaráda, kterého se vzdává rodina jen s těžkým srdcem, si představují něco lepšího. Někoho, kdo by měl pejska rád, dopřál mu láskyplné dotyky a pohlazení, cvičil s ním agility nebo ho bral na dlouhé procházky. Jestli chcete Čikovi nabídnout nový domov, obraťte se na redakci.