Pět let si hrál na Litevce

Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. A policisté s nimi drží tempo. V nedávné době se o tom na vlastní kůži přesvědčili hned tři muži, kteří si v minulosti vysloužili nepodmíněné tresty, ale do vězení se jim zjevně příliš nechtělo.
Společným jmenovatelem jejich příběhů je snaha vyhnout se spravedlnosti. Jak se ale ukázalo, skrývat se lze dlouho, nikoli navždy.
Prvním z „trpělivých lišáků“ byl jednatřicetiletý muž z Mostu, odsouzený v roce 2021 za krádeže a poškození cizí věci. Tříleté vězení si vyložil po svém a místo pruhovaného trika si oblékl novou identitu. Pod jménem občana Litvy si v České republice vybudoval zcela nový život. Ukryl se v našem hlavním městě, kde měl pobyt, zaměstnání s živností nebo vytvořený bankovní účet. Téměř pět let mu plán vycházel. Klec však spadla před měsícem, a to díky náhodné dopravní kontrole v Karlových Varech, kde nesrovnalosti ve vozidle odstartovaly rozplétání jeho nového života. Spolupráce pražských a mosteckých kriminalistů byla rychlá a účinná. Muž byl v Praze zadržen a putoval tam, kam měl mít už dávno namířeno.
Dalšími dvěma muži byli Mostečané ve věku 53 let a jeho 38letý komplic. Starší z nich si užíval svobody poměrně dlouho, zhruba osm a půl roku. V roce 2017 byl soudy v Chomutově, Mostě a Praze-Západ uznán vinným z rozsáhlých podvodů a odsouzen k šesti letům vězení. Místo nástupu však změnil adresu a policisté zjistili, že se budoucí vězeň skrýval na Kladensku. Jeho volnost skončila začátkem letošního ledna ve Slaném. Překvapení čekalo hned po nákupu před supermarketem. Tašky domů už nedonesl, místo toho usedl do služebního vozidla. Mladší z dvojice se starším zřejmě inspiroval. Do vězení na tři roky nenastoupil po odsouzení za podvody Okresním soudem v Mostě v lednu loňského roku. Volného pohybu si užíval zhruba rok. Před několika dny mu však mostečtí kriminalisté ve spolupráci s hlídkovou službou zaklepali na rameno při posezení v restauraci v Sokolově. Teď už mu společnost dělají mříže.
Všem třem mužům kromě původních trestů přibude i další položka na seznam. Tím bude trest za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.