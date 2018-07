Planetárium v Repre připravuje další promítání pro veřejnost. Uskuteční se ve středu 25. července od 15:30 hodin a připraven bude program Co svítí v noci na obloze (pro děti od 5 let i dospělé). Vstupné je 65 Kč pro dospělé a 30 Kč pro děti do 15 let.