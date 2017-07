Plavci z Litvínova na Mistrovství České republiky dorostu a dospělých v plavání

Během prvního červencového víkendu se v Praze na podolské venkovní padesátce konalo letní Mistrovství České republiky dorostu a dospělých v plavání.

Plavecký klub Litvínov měl trojnásobné zastoupení v kategorii mladšího dorostu (ročníky narození 2002 a 2001) ve složení Anna Haselbergerová, Adam Novák a Adéla Dvořáková.

Už jen nominace na tento republikový šampionát byla obrovským úspěchem, neboť plavci museli v daném období od ledna do června zaplavat na závodech, které se konaly pouze na padesátimetrových bazénech napříč republikou, co nejlepší časy, aby si mohli chuť šampionátu vůbec vyzkoušet. Podařilo se. Pro Haselbergerovou a Nováka to bylo pod „nálepkou“ dorostu vůbec první Mistrovství ČR, kdy jako ti mladší z dvojročníku mladšího dorostu sbírali hlavně zkušenosti a rozkoukávali se mezi českou plaveckou špičkou.

Nejvýraznějšího úspěchu, dosáhla Anna Haselbergerová, která absolvovala všechny tři tratě, tzn. 50, 100 i 200 m svého oblíbeného stylu znak. Na dvousetmetrové trati v rozplavbách dokázala posunout hranici osobního rekordu o necelé tři vteřiny směrem dolů a bylo z toho velice překvapivé a parádní osmé postupové místo do finále mladšího dorostu na této trati, které důstojně v samotném finále obhájila. Adam Novák se představil na tratích 50 a 100 m prsa a 100 a 200 m motýl. Adéla Dvořáková zabojovala na tratích 50, 100, 200 m prsa a 200 m motýl.

Litvínovský dorost se připravuje pod trenérským vedením Gabriely Soukupové a Pavla Kadlece.

Poděkování patří spřáteleným plaveckým oddílům Plavecký klub Most a Ústecká akademie plaveckých sportů, kteří v období odstávky litvínovského bazénu, poskytli možnost trénování našim svěřencům dorostenecké kategorie, před jejich vrcholem sezóny, ve vlastních „vodách“.