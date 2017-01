Plochy polygonu prověřily novou dodávku IVECO. Prošla na výtečnou!

Na výcvikových plochách polygonu testovali v závěru minulého roku nový dodávkový vůz Iveco Daily Euro 6 zkušení instruktoři společnosti AUTODROM MOST. Spolupráce s automobilkami je podle generálního ředitele společnosti Jiřího Voloveckého přínosná a prospěšná pro obě strany.

„Výrobci svěří auta do rukou našich profesionálních instruktorů, kteří jsou ve svém oboru odborníky. Navíc vozy prověří ve všech podmínkách, jež naše výcvikové technologie a moduly umožňují, tedy od běžných po maximálně extrémní. Na oplátku instruktoři se takto mají možnost seznámit s úplnými novinkami automobilek a v praxi si je vyzkoušet. Získají tak znalosti a zkušenosti, jež vzápětí uplatní při výuce a výcviku bezpečné jízdy. Účastníci kurzů se proto mohou spolehnout, že budou v souladu s nejžhavějšími trendy uplatňovanými v automobilovém průmyslu,“ vysvětlil Volovecký.

Jízdní vlastnosti dodávky Iveco instruktory autodromu Ladislava Kohoutka a Ivana Nováka zaujaly. Vyzdvihli zejména osmistupňovou automatickou převodovku HI-MATIC, která umožňuje dva režimy provozu: ekologický a power pro plně zatížený vůz. „Díky převodovce, jejíž použití bylo dosud běžné u nákladních vozů či autobusů, je řízení dodávky Iveco skutečně velice příjemné a nekomplikované, požitek z jízdy pak maximální,“ uvedl Kohoutek.

Upozornil na jemné, intuitivní řazení. „Auto reaguje při rozjezdu vpřed, ale zejména vzad velmi citlivě. Odezva při odpojení motoru od převodového systému je rychlá. Zaznamenal jsem také znatelný rozdíl při použití obou režimů jízdy. Při ekologickém s prázdným či méně naloženým vozem se dá výrazně ušetřit palivo. Power režim zase umožnuje motor pustit do vyšších otáček, a tak lépe využít krouticí moment při plném zatížení auta,“ zhodnotil.

Převodová soukolí automatické převodovky ovládá elektro-hydraulický systém bez přímého manuálního kontaktu. Všechny povely přicházejí do ovládacího systému prostřednictvím sítě CAN. „Řidič se však nemusí bát, že v případě poruchy převodovky zůstane stát na místě. Plně automatizovaný systém totiž zařadí šestý rychlostní stupeň pro dojezd vozu do servisu,“ vysvětlil instruktor.

Za perfektně ovladatelné označil Iveco i Ivan Novák. „Řízení je jednoduché. Auto se rozjíždí v kopci bez problémů bez cukaní nebo prudkého sešlápnutí plynového pedálu, a to i na zpátečku. Výborná a přesná je ovladatelnost řízení i při délce testovaného vozidla, a to i při vyšších rychlostech v takzvaném losím testu. Stejně dobře se vozidlo ovládá i při couvání,“ doplnil.

Oba instruktoři autodromu si všimli také drobných nedostatků. „Problémy mohou mít urostlejší řidiči. Nastavení sedadla je limitované. Nepříliš se také vyvedlo umístění řadicí páky, kdy právě delší řidič do ní při jízdě naráží pravým kolenem. Chybí mi také signalizace náhlého brzdění, jimiž jsou současná moderní auta již běžně vybavená,“ shrnul Novák.

Při celkovém hodnocení se ale instruktoři shodli, že nová dodávka Iveco – zejména díky převodovce HI-MATIC – je velmi vydařeným užitkovým vozem, jehož ovládání potěší každého řidiče. Úsporný provoz je pak

bezesporu důležitým signálem pro potenciálního kupce vozu při zvažování jeho pořízení. „Pokud bych se rozhodoval jako řidič, mohu říci, že Iveco Daily Euro 6 si mě získalo. Auto se výrobci skutečně mimořádně vydařilo,“ dodal Ivan Novák.