Plošné testování zatím odhalilo minimum pozitivních na COVID-19 v těžebních společnostech

Těžební společnosti Sev.en Energy zahájily včera povinné testování zaměstnanců. Během jediného dne bylo otestováno bezmála 600 lidí. Pozitivních na COVID-19 bylo minimum, pouhých 0,5%.

Testování na COVID-19 zaměstnanců Vršanské uhelné, Severní energetické a Coal Services začalo 8. března a do 12. března musí být otestováno všech dva a půl tisíce lidí. Testování provádí ve třech testovacích stanovištích v prostorách těžebních společností firma VIDIA-DIAGNOSTIKA, která zajišťuje rovněž testování v testovacích stanech ve městech. V pondělí bylo otestováno 588 lidí. „Přístup pracovníků testovací firmy je vysoce profesionální. Testování probíhá plynule, lidé se ne testovacích stanovištích zbytečně nezdržují. Zorganizovali jsme příchod zaměstnanců tak, aby se před testovací místností neshlukovalo větší množství lidí. Dodržují samozřejmě dvoumetrové rozestupy a další hygienická opatření,“ uvedl generální ředitel ředitel těžebních společností Petr Lenc. Během prvního dne měli pozitivní test 3 zaměstnanci.

Skupina Sev.en Energy od března loňského roku důsledně dbá na dodržování všech platných nařízení vlády a v areálech svých společností uplatňuje i další opatření, která mají ochránit zaměstnance před šířením COVID-19. „V prvních vlně pandemie, kdy byl na českém trhu kritický nedostatek ochranných pomůcek, jsme zaměstnancům i jejich rodinným příslušníkům zajistili respirátory, které jim dodáváme dál průběžně podle potřeby. Od prvního dne jsou pracoviště vybavena dezinfekčními gely na ruce a pravidelně dezinfikujeme všechny společné prostory. Od první vlny testujeme zaměstnance. Od dubna loňského roku do současnosti ty s rizikovým kontaktem, nyní podle nařízení vlády všechny zaměstnance ve firmě. Přijali jsme opatření, která mají zabránit shlukování zaměstnanců. Je omezen vstup na dispečinky a velíny. Pracovní jednání a nejnutnější školení se vedou pokud možno on-line, nebo ve velmi omezeném počtu a za dodržení všech preventivních opatření. V maximální míře využíváme rozdělení pracovníků do skupin, které se nepotkávají,“ vyjmenoval všechna opatření Petr Lenc. Těžební společnosti jsou významným dodavatel uhlí do elektráren a tepláren, které jsou součástí kritické infrastruktury, proto je zachování jejich provozu i v pandemii nezbytné.