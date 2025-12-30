Po dvanácti letech končí litvínovský hudební klub Attic

Klub Attic Litvínov, který funguje od roku 2013, oznámil svůj konec. Stane se tak 2. ledna nového roku.
Provozovatel oblíbeného litvínovského klubu, kde se střídala zvučná jména populární hudební scény, vzkázal fanouškům přes sociální sít smutnou zprávu:
„Milí fanoušci, přátelé a podporovatelé klubu Attic, chtěli bychom vám všem upřímně poděkovat za dlouhodobou podporu, přízeň a energii, kterou jste klubu Attic v Litvínově po celá léta dávali. Bez vás by to nemělo smysl. Bohužel vám ale musíme oznámit, že vzhledem k dlouhodobě klesající návštěvnosti a chybějícímu financování už není možné v dalším roce koncertní činnost v Litvínově udržet. Z těchto důvodů bude klub Attic od 1. 1. 2026 do odvolání uzavřen. Není to rozhodnutí lehké ani rychlé. Píše se to těžce, ale v tuto chvíli opravdu nevidíme jinou možnost.“
Zároveň však chce provozovatel dodržet všechny své závazky vůči fanouškům, kapelám i partnerům. Část již zasmluvněných koncertů proto proběhne pod hlavičkou klubu Attic v Mostě, v klubu Nový Obzor, kde Attic uzavřel dohodu o spolupráci. „O konkrétních akcích vás budeme včas informovat. Obrovské a upřímné děkujeme patří našim partnerům, kteří nás dlouhodobě drželi nad vodou a bez kterých by Attic v Litvínově už několik let nefungoval – zejména Mostecká montážní a.s., Cheminvest s.r.o., IPSUM trades.r.o., ZPS Stavební s.r.o., KOVODEMONT CZECH a.s.,JEFRO s.r.o., BOUKAL s.r.o., G7 a.s., DELFY s.r.o. a všem dalším, kteří nám pomáhali, fandili a stáli při nás. Děkujeme i vám všem, kteří jste do Atticu chodili, tvořili jeho atmosféru a dávali mu smysl. Děkujeme také všem zaměstnancům, brigádníkům a dobrým duším, které pomáhali klub provozovat.
Attic nebyl jen klub – byli to hlavně lidi kolem něj. Děkujeme,“ vzkázal
Zdeněk Staněk & Tým Attic.