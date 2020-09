Po krádeži v obchodě putoval do vazby

Okresní soud v Mostě rozhodl o vzetí do vazby 27letého muže z Mostu. Ten byl nedávno zadržen při krádeži v mosteckém supermarketu. Tam si měl mezi regály zabalit do mikiny láhev s whisky a poté prošel pokladnou, aniž by za alkohol zaplatil. Ostraha krádež odhalila a muže zadržela a následně předala přivolané policii. Policisté muži, který se již majetkového deliktu v minulosti dopustil, předala záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže, za který mu hrozí v případě odsouzení až tříletý trest odnětí svobody.