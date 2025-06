Pobočky Úřadu práce v Ústeckém kraji do konce roku nezavřou

Hejtman Richard Brabec a náměstek hejtmana pro sociální oblast Jiří Kulhánek se setkali spolu se starosty měst Štětí Miroslavem Andrtem a Šluknov Tomášem Kolonečným s generálním ředitelem Úřadu práce Danielem Krištofem a ředitelkou krajské pobočky Úřadu práce v Ústeckém kraji Martinou Bečvářovou. Tématem jednání bylo Ministerstvem práce a sociálních věcí loni avizované zavírání poboček Úřadu práce v Ústeckém kraji.

Vedení kraje před několika měsíci dohodlo s ředitelem Krištofem kompromis, že činnost ukončí do poloviny roku pouze tři pobočky – v České Kamenici, Libochovicích a v Jirkově. Termíny zavírání dalších čtyř poboček – v Úštěku, Vejprtech, Šluknově a Štětí budou nadále předmětem navazujících jednání po vyhodnocení aktuální situace. Ta se vyvíjí poměrně pozitivně, klesá počet útoků a v Ústeckém kraji klienti často využívají možnost podat žádost online přes klientskou zónu JENDA.

„Hned v úvodu jednání ředitel Krištof přislíbil, že všechny čtyři další pobočky u nás zůstanou otevřené minimálně do konce letošního roku. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž přechází na nový systém tzv. superdávky, a všichni klienti Úřadu práce si o novou dávku budou muset ve čtvrtém kvartálu letošního roku znovu požádat. Proto pro ně stávající pobočky zůstanou otevřené, a to minimálně do konce tohoto roku, aby přechod na nové podmínky byl pro veřejnost přívětivý díky osobnímu kontaktu na pobočkách,“ oznámil po jednání hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.

Starostové informaci přivítali, ale upozornili, že rozhodnutí o termínu případného uzavření poboček v jejich městech by mělo být učiněno až po vyhodnocení funkčnosti nového systému. Tento postup vedení kraje jednoznačně podpořilo. „Proto jsme se se zástupci Úřadu práce dohodli na termínu dalšího jednání, a to na konci října, kdy již budou mít pracovníci Úřadu práce nějaké statistiky k nové dávce. Tam si stanovíme další postup. V mezičase budeme pracovat s neziskovými organizacemi na osvětě klientů,“ doplnil hejtmana Richarda Brabce náměstek Jiří Kulhánek.