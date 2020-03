Krajská hygienická stanice eviduje V Ústeckém kraji k 28. březnu 84 pozitivních osob na koronavirus (včera bylo 67) a 4 osoby jsou uzdravené

Ppodle okresů:

Ústí nad Labem 29 (včera 25)

Děčín 21 (včera 20)

Litoměřice 18 (včera 12)

Most 6 – z toho Most 2 a Litvínov 4 (včera Most 2 Litvínov 3)

Teplice 3 – (včera 3)

Chomutov 5 (včera 2)

Louny 2 (včera 1)