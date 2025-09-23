Pocta Zuzaně Navarové zavzpomíná 26. září na skvělou muzikantku

Klub Attic nabídne 26. září od 19 hodin večer plný emocí, hudby a vzpomínek na fenomenální muzikantku Zuzanu Navarovou.
Koncert Pocta Zuzaně Navarové přinese to nejlepší z tvorby výjimečné zpěvačky, která zanechala nesmazatelnou stopu v české hudbě.
Kapela Pocta Zuzaně Navarové vznikla v roce 2017 z původní kapely Jazz Elements. Na jednom ze svých koncertů se rozhodli si pro radost zahrát pár písniček od kapel Nerez a Koa a koncert měl takový úspěch, že se po nějakém čase rozhodli dál pokračovat jako Pocta Zuzaně Navarové.
Kapelu tvoří profesionální muzikanti, kteří také všichni zpívají a vznikají tak krásné vícehlasy, kterými byla kapela Nerez proslulá. Nástrojové obsazení, perkuse a trumpeta zase připomínají rytmiku a taneční písně kapely Koa. Kapela je však ve svém projevu velmi osobitá. Oslavuje původní písničky v originálním podání v čele s
Barborou Červinkovou, která svým projevem v lidech dokáže vzbudit celou škálu emocí a s citem
a pokorou zpívá písničky Zuzany Navarové.
Na kytary hrají Tomáš Pecka a Standa Šedivý, bubnuje Tonda Jína, trubku a perkuse ovládá Nick
, a
rthofer a bezpražcovou baskytaru Honza Neruda.
Koncerty bývají velmi interaktivní, posluchači celou dobu zpívají.