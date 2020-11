Pod bundu ukryl 87 oplatek, ty neplatil

Několikrát soudně trestaný 37letý muž z Litvínova čelí obvinění ze zločinu krádeže. Krást měl muž v době vyhlášeného nouzového stavu a to v jednom litvínovském supermarketu. Tam si mezi regály ukryl do oděvu celkem 87 kusů různých oplatek. Následně zamířil k pokladnám, kde však nic neuhradil. Po odchodu na něj čekali pracovníci prodejny, kteří jeho podezřelé chování zpozorovali a zadrželi ho. Muž skončil na policii. Nekradl poprvé, byl již za majetkové delikty několikrát odsouzen. Za krádež sladkostí mu s ohledem na dobu spáchání hrozí až osmiletý trest odnětí svobody. Odcizené oplatky byly na místě zajištěny a nepoškozené vrácené zpět do prodeje. Jejich hodnota činila 948 korun. Litvínovan je stíhán na svobodě. Lup chtěl údajně zpeněžit.