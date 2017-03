Pod kým se zakýve židle?

Na mosteckém magistrátu dochází k dalším organizačním změnám a přesunům. Plánuje se totiž zrušení některých odborů a oddělení a sloučení pod jiné.

Na magistrátu se kýve židle pod některými vedoucími úředníky. Ti budou sesazeni na nižší pozice. „Od 1. dubna schválili radní změnu, kterou se ruší odbor kanceláře primátora, oddělení personálních činností, oddělení kanceláře primátora, a oddělení vnějších vztahů. Nově vzniká oddělení kancelář primátora a tajemníka v přímé podřízenosti tajemníka/tajemnice,“ informoval tiskový mluvčí mosteckého magistrátu Petr Baraňák. K podobným změnám dochází i na odborech stavební úřad, finanční a veřejné správy.

Oddělení kontroly ze zrušeného odboru kancelář primátora a tajemníka přechází do přímé podřízenosti tajemnice. „K těmto změnám dochází na návrh paní tajemnice. Rozhodla se vytvořit jedno velké oddělení, které bude spadat přímo pod ni. Je to logické, protože ona je vrchní personalista na úřadě. Tím dojde i k redukci vedoucích odborů, není to nic nestandardního,“ komentoval změny na úřadě primátor Jan Paparega. Sesazení vedoucích odborů bude pro úředníky znamenat nejen ale nižší pozici, ale také snížení platů. „Jedná se o tři vedoucí odborů, kterým budou nabídnuta místa referentská tady na magistrátu. Tím pádem bude i jejich finanční ohodnocení nižší než doposud,“ potvrdil primátor. Změnu, kterou navrhla šéfka úředníků, radní prý řádně prodiskutovali a jednomyslně podpořili. „Tajemnice má naši důvěru. Pokud by se to ukázalo jako špatný krok, předpokládám, že bychom to změnili. Teď považujeme tuto změnu namístě,“ dodal Jan Paparega.