V Oblastním muzeu v Mostě se koná 22. února od 17 hodin přednáška „Podivuhodní pavoukovci“. Pan Krásenský představí prostřednictvím makrofotografií vzácné a pozoruhodné druhy pavoukovců z okolí Mostu. Dozvíte se, kteří vám mohou ublížit, nebo jaké druhy používají lovecké strategie.

Otevřeno út – pá 12 – 18 hodin, so – ne 10 – 18 hodin. Skupiny nad 10 osob také út – pá 8 – 12 hodin, po předchozím objednání (tel. 476 442 111). Vstupné výstavy: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, přednášky: 20 Kč. Děti do 6 let zdarma. Bezbariérový přístup.