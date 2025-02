Podkrušnohorské muzeum bude mít unikátní prohlídkový okruh

Velké plány má před sebou hornický skanzen Podkrušnohorské technické muzeum v areálu bývalého hlubinného dolu Julius III v Kopistech. V letošním roce by tu měla začít rozsáhlá rekonstrukce jámové budovy s těžní věží, jejíž součástí jsou i unikátní Thomsonovy zdvojené výtahy. Uzavřel by se tím celý prohlídkový okruh, který by bylo možné absolvovat téměř jako skuteční horníci – od převlékárny přes lampárnu po fárání pod zem.

Rekonstrukce se bude týkat jak samotné budovy, tak strojů a zařízení v interiéru. A tak se návštěvníci v budoucnu mohou těšit, že spatří oběh vozů, které dopravovaly narubané uhlí na povrch, roztočit by se měla i kola těžní věže, v nově vytvořené kleci bude možné díky audiovizuální technice zažít pocity při fárání pod zem, součástí projektu je také oprava budovy, v níž je jedna z prvních expozic hornického skanzenu – simulovaná štola. Thomsonovy zdvojené pomocné výtahy, jimiž se dopravovaly vozy s uhlím na povrch a prázdné zase pod zem, pocházejí z roku 1910 a vyrobeny byly ve Škodových závodech v Plzni přímo na míru dolu Julius III. Rekonstrukce objektu těžní věže a její zpřístupnění veřejnosti si vyžádá náklady ve výši téměř 75 milionů korun, většinu z nich pokryje dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace. Část potom třímilionová dotace města Mostu, která pomůže muzeu uhradit jeho povinnou spoluúčast na financování projektu, o dotaci budou zastupitelé hlasovat na svém zasedání 20. února. Oběh vozů, těžní věž i Thomsonovy zdvojené výtahy, jejichž rekonstrukce by měla být ukončena v roce 2027, ale i další části skanzenu, jsou od roku 2001 prohlášeny za kulturní památku. Ucelený soubor industriální architektury a technického zařízení bývalého dolu Julius III je dokladem vyspělé úrovně dolování hnědého uhlí v 80. letech 19. století v severočeském regionu.