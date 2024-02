Podnikatelem roku je výrobce součástí světových koncertních show

Desátým a také posledním letošním regionálním vítězem soutěže EY Podnikatel roku 2023 se v Ústeckém kraji stal František Zykan. Konstrukce pro světelné instalace, které jeho firma Area Four Industries vyrábí, jsou součástí největších koncertních show po celém světě.

Nezávislá porota, které předsedal loňský celostátní vítěz a držitel titulu EY Podnikatel roku 2022 České republiky Jakub Havrlant z Rockaway Capital, ocenila vítěze v Ústeckém kraji historicky pošesté. František Zykan ji zaujal svým příběhem, který se začal psát v Roudnici nad Labem v polovině 90. let založením malé firmy Milos. Postupně se mu z ní podařilo vybudovat světovou jedničku ve svém oboru s výrobními závody v Česku, USA, Itálii a Číně a kancelářemi v Německu, Nizozemsku nebo Singapuru. Dnes je jeho společnost Area Four Industries klíčovým dodavatelem pro světové koncertní produkce kapel jako jsou například Rolling Stones nebo Metallica.

„Ocenění v soutěži vnímám jako potvrzení, že to, co děláme, jde správným směrem. Poděkování v tomto případě patří všem mým spolupracovníkům, kteří mají na tomto úspěchu svůj podíl,“ komentoval svůj úspěch František Zykan.

„František Zykan je ukázkou toho, jak pestré je pole oborů, které nejen letošní EY Podnikatelé roku reprezentují. Těší mě, že i v Ústeckém kraji putuje ocenění k osobnosti, která může svým příběhem inspirovat ostatní,“ uvedla vedoucí partnerka EY Česká republika Martina Kneiflová.

„Podnikání je činnost spojená s vysokou mírou rizika, ale také s uspokojením a dobrým pocitem v případě úspěchu. Zároveň je to právě podnikatelská sféra, která může přinášet do regionu nové impulzy a nápady. Proto vítězi srdečně gratuluji. Ústecký kraj má i pro ostatní několik programů zaměřených na podporu podnikání, a to od rozjezdu po inovace,“ dodal Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.

Soutěž EY Podnikatel roku je nejprestižnější světová soutěž podnikatelů, která vzdává hold výjimečným osobnostem. Jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé začínající podnikatele. V současné době se jako jediná světově uznávaná soutěž svého druhu pravidelně vyhlašuje již téměř v 60 zemích na šesti kontinentech. Jména letošních celostátních vítězů jednotlivých kategorií budou vyhlášena 6. března 2024 na pražském Žofíně. Celorepublikový vítěz bude tradičně vyslán na světové finále, kde bude spolu s ostatními národními vítězi usilovat o titul EY Světový podnikatel roku.