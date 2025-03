Podváděla s dávkami

Litvínovští policisté předali sdělení podezření 21leté ženě ze spáchání přečinu podvodu. Toho se měla dopustit tím, že neoprávněně pobírala sociální dávku a přišla si na 67 tisíc korun. V minulosti žena na kontaktním pracovišti úřadu práce v Litvínově uplatnila žádost na přídavek na dítě a příspěvek na bydlení. Podezřelá byla prokazatelně pracovníky úřadu poučena o oznamovací povinnosti, zejména pak o sdělení změn, které jsou rozhodné pro trvání nároku na dávku nebo na její výši. Deset měsíců ji trvalo dojít na litvínovské pracoviště, aby nahlásila změnu příjmení dítěte. Úřednicí byla vyzvána, aby také doplnila otce potomka do okruhu společně posuzovaných osob. Bylo potřeba, aby doložila otcův příjem a doklady o pobytu na území České republiky, popřípadě podklady pro jeho vyloučení. Žena se neobtěžovala uvést otce dítěte do rodného listu ani jeho dodatečné zařazení do společně posuzovaných osob. Tím nemohlo dojít k přehodnocení nároku na dávku. Podezřelá si takto neoprávněně přišla na několik desítek tisíc korun. Peníze a způsobenou škodu samozřejmě do současné doby nevrátila. Za podvodné jednání hrozí ženě v případě uznání viny až dva roky ve vězení.