Klub českých turistů Litvínov pořádá 49. ročník dálkového pochodu PODZIMNÍM KRUŠNOHOŘÍM
Kdy: sobota 4. října 2025
Zahájení: 7–11 hod. u pokladen Zimního stadionu Ivana Hlinky, Litvínov
Ukončení: 16 hod., Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov
Pěší trasy:
8 km – Loučky – Meziboří – Tesařova cesta – ZS
9 km – Autobusem na Dlouhou Louku – Loučná – Koldům – ZS
18 (15) km – Loučky – Dlouhá Louka – Loučná – Koldům – ZS
25 km – Loučky – Dlouhá Louka – Stropník – Osek – Loučná – Koldům – ZS
35 km – Loučky – D. Louka – Vrch tří pánů – N. Město – Bouřňák – Hrob – Osek – Loučná – ZS
Cyklo trasy: 60 a 100 km
Startovné: 20 Kč (trasy 35, 25, 18, 8 km a cyklo)
Trasa 8 km je doporučena pro mládež a rodiče s dětmi