Přehled provozu lékáren o vánočních svátcích (25.-26. 12. 2016) a na Nový rok (1. 1. 2017) v okresních městech Ústeckého kraje.

V uvedených dnech jsou totiž uzavřena velká obchodní centra, jejichž součástí jsou zpravidla i lékárny.

Pohotovostní lékárenská služba během vánočních svátků 2016/2017

Ústí nad Labem

25. 12. 2016

Nemocniční lékárna, KZ a.s.- Masarykova nem. v Ústí nad Labem o.z.

9:00 – 18:00

Tel: 477 112 153

26. 12. 2016

Lékárna Dr. Max – OC Forum, Ústí nad labem

8:00 – 20:00

Tel: 412 551 681

01. 01. 2017

Nemocniční lékárna, KZ a.s.- Masarykova nem. v Ústí nad Labem o.z.

9:00 – 18:00

Tel: 477 112 153

Teplice

25. 12. 2016

Nemocniční lékárna, KZ a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., (Poliklinika)

10:00 – 19:00

Tel: 417 519 679

26. 12. 2016

Lékárna BENU – OC Olympia, Teplice – Srbice

9:00 – 17:00

Tel: 731 638 059

Lékárna BENU – OC Galerie, Teplice

9:00 – 18:00

Tel: 731 638 173

01. 01. 2017

Nemocniční lékárna, KZ a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., (Poliklinika)

12:00 – 19:00

Tel: 417 519 679

Most

25. 12. 2016

Nemocniční lékárna, KZ a.s. – Nemocnice Most, o.z

9:00 – 19:00

Tel: 478 032 528

26. 12. 2016

Nemocniční lékárna, KZ a.s. – Nemocnice Most, o.z

9:00 – 18:00

Tel: 478 032 528

01. 01. 2017

Nemocniční lékárna, KZ a.s. – Nemocnice Most, o.z

9:00 – 19:00

Tel: 478 032 528

Chomutov

25. 12. 2016, 26. 12. 2016

Nemocniční lékárna, KZ a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

10:00 – 20:00

Tel: 474 447 248

Děčín

25. 12. 2016, 26. 12. 2016

Nemocniční lékárna, KZ a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

9:00 – 18:00

Tel: 412 705 440

01. 01. 2017

Nemocniční lékárna, KZ a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

9:00 – 18:00

Tel: 412 705 440