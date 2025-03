Pohřešovaná dívka mohla v lese umrznout

Včera večer oznámila žena na policii v Ústí nad Labem, že pohřešuje svou 14letou dceru. Ta odešla po slovní rozepři neznámo kam a ani po několika hodinách se nevrátila domů. Mobilní telefon jí nezvedá. Dále uvedla, že její nejlepší kamarádka bydlí v obci na Bílinsku. Ústečtí policisté tak požádali o pomoc policisty z obvodního oddělení v Bílině. Ti kontaktovali kamarádku pohřešované, která jim sdělila, že se s ní odpoledne sešla a dívka jí sdělila, že v noci přespí v lese v okolí Kostomlat pod Milešovkou. Vzhledem k nízkým nočním teplotám pod bodem mrazu hrozilo, že by mohla v noci umrznout. Na místo vyjeli k pátrací akci další policisté, včetně psovoda. Mezitím se podařilo pohřešované z mobilu kamarádky dovolat. Bílinští policisté s ní vedli empatický rozhovor a po nějaké době se jí podařilo přesvědčit, aby z lesa vyšla a přišla na náměstí do Kostomlat. Zde už čekala policejní hlídka, která prokřehlou dívku převezla do tepla na obvodní oddělení. Pohřešování mělo v tomto případě šťastný konec a dívka byla předána zpět své matce.