Policejní akce Návštěva

Ochránci zákona stále získávají informace o pronášení drog osobám ve výkonu trestu odnětí svobody. Uplynulou neděli proto obrničtí policisté ve spolupráci s celníky provedli preventivní akci u věznice Bělušice. Ta byla primárně zaměřena k zamezení protiprávního jednání spočívajícího v distribuci návykových látek do útrob vězení a následného držení drog ze strany osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Hlídky policistů a celníků v okolí bělušického objektu pátraly také po hledaných a pohřešovaných osobách a kontrolovaly dodržování zákona o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Do akce byl nasazen i čtyřnohý pomocník od celníků. Tento pes je vycvičen speciálně na vyhledávání drog. Služební psovod se pohyboval hlavně u samotného vchodu do věznice, kde probíhaly ty nejdůležitější kontroly. To, že se policisté ani celníci nenudili, ukázaly konečné výsledky. Společnými silami kontrolou prošlo 42 vozidel a celkem 52 osob. Vyřešit museli pět přestupků v dopravě. Odhalen byl i motorista, který z jistých důvodů nemohl předložit řidičský průkaz. Ten má totiž v čistírně. Magistrát v Děčíně muži uložil zákaz řízení všech vozidel a platný je až do poloviny příštího roku. Tohoto řidiče, který k věznici přijel vozidlem Citroen, policisté zadrželi. Na obvodním oddělení si hned převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. To ovšem nebyly jediné prohřešky, které museli obrničtí policisté řešit. Při kontrolách odhalili také tři dlužníky, kteří v minulosti neuhradili pokuty a ocitli se v evidenci Cepan.