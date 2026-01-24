Policie ČR Ústeckého kraje hledá psychologa

Přijmeme psychologa

Staňte se policejním psychologem ve služebním poměru.

Staňte se policejním psychologem ve služebním poměru příslušníka Policie ČR (zákon č.361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů) v Ústí nad Labem

Chcete mít práci, ve které je možné se dlouhodobě odborně rozvíjet? Máte rádi rozmanitost? Chcete pracovat v organizaci se širokým kolegiálním zázemím? Rádi se učíte nové věci? Pak hledáme právě Vás. Nabízíme zajímavou a odborně různorodou práci se zaměřením na psychodiagnostiku, psychologické poradenství, krizovou intervenci a odbornou konzultační činnost.

Požadujeme:

  • VŠ – jednooborová psychologie
  • trestní bezúhonnost, občanství České republiky
  • zdravotní, fyzická a psychická způsobilost
  • řidičský průkaz skupiny B
  • zájem o psychodiagnostiku, krizovou intervenci, psychologické poradenství
  • praxe a absolvovaný psychoterapeutický výcvik výhodou
  • dobré komunikační a sebeprezentační dovednosti
  • samostatnost, ale i schopnost týmové spolupráce
  • ochota a iniciativa k dalšímu sebevzdělávání a profesnímu seberozvoji
  • zájem o krizovou intervenci a práci v terénu
  • odpovědnost za vykonanou službu

Náplň práce:

  • psychologická diagnostika – podílení se na činnostech souvisejících s personálním výběrem (výběr uchazečů do služebního poměru – zjišťování osobnostní způsobilosti, posuzování vhodnosti uchazeče pro obsazení služebního či civilního místa apod.),
  • psychologická podpora policejních činností
  • psychologická péče o příslušníky a zaměstnance Policie ČR – poradenství
  • lektorování a další vzdělávací činnosti pro skupiny

Nabízíme:

  • zajímavé zaměstnání s možností dlouhodobého odborného růstu
  • jistota platu
  • nástupní plat od 45.320,- Kč  až 63.440,- Kč dle započtené praxe
  • osobní příplatek
  • stabilizační příplatek ve výši 4.000,- Kč po úspěšném ukončení základní odborné přípravy
  • fond pracovní doby 37,5 hodiny týdně, plný úvazek
  • po 3 letech od nástupu služební poměr na dobu neurčitou
  • možnost služebního bytu

Další benefity:

  • náborový příspěvek 110.000,- Kč (vyplacen po zkušební době, která je v délce 6-ti měsíců)
  • jednorázové odchodné po 6 letech služby
  • po 15 letech výsluhový příspěvek
  • 6 týdnu dovolené
  • příspěvek na penzijní/životní pojištění
  • příspěvek na sport, kulturu, atd.
  • podpora dalšího odborného vzdělávání

Termín nástupu: 1. února 2026 nebo dle dohody

Místo služebního působiště:  Ústí nad Labem, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Lidické náměstí 9

Své životopisy s poznámkou „Místo psychologa“ zasílejte na e-mail: jana.habartova@pcr.cz

