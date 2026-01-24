Policie ČR Ústeckého kraje hledá psychologa

Přijmeme psychologa
Staňte se policejním psychologem ve služebním poměru.
Staňte se policejním psychologem ve služebním poměru příslušníka Policie ČR (zákon č.361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů) v Ústí nad Labem
Chcete mít práci, ve které je možné se dlouhodobě odborně rozvíjet? Máte rádi rozmanitost? Chcete pracovat v organizaci se širokým kolegiálním zázemím? Rádi se učíte nové věci? Pak hledáme právě Vás. Nabízíme zajímavou a odborně různorodou práci se zaměřením na psychodiagnostiku, psychologické poradenství, krizovou intervenci a odbornou konzultační činnost.
Požadujeme:
- VŠ – jednooborová psychologie
- trestní bezúhonnost, občanství České republiky
- zdravotní, fyzická a psychická způsobilost
- řidičský průkaz skupiny B
- zájem o psychodiagnostiku, krizovou intervenci, psychologické poradenství
- praxe a absolvovaný psychoterapeutický výcvik výhodou
- dobré komunikační a sebeprezentační dovednosti
- samostatnost, ale i schopnost týmové spolupráce
- ochota a iniciativa k dalšímu sebevzdělávání a profesnímu seberozvoji
- zájem o krizovou intervenci a práci v terénu
- odpovědnost za vykonanou službu
Náplň práce:
- psychologická diagnostika – podílení se na činnostech souvisejících s personálním výběrem (výběr uchazečů do služebního poměru – zjišťování osobnostní způsobilosti, posuzování vhodnosti uchazeče pro obsazení služebního či civilního místa apod.),
- psychologická podpora policejních činností
- psychologická péče o příslušníky a zaměstnance Policie ČR – poradenství
- lektorování a další vzdělávací činnosti pro skupiny
Nabízíme:
- zajímavé zaměstnání s možností dlouhodobého odborného růstu
- jistota platu
- nástupní plat od 45.320,- Kč až 63.440,- Kč dle započtené praxe
- osobní příplatek
- stabilizační příplatek ve výši 4.000,- Kč po úspěšném ukončení základní odborné přípravy
- fond pracovní doby 37,5 hodiny týdně, plný úvazek
- po 3 letech od nástupu služební poměr na dobu neurčitou
- možnost služebního bytu
Další benefity:
- náborový příspěvek 110.000,- Kč (vyplacen po zkušební době, která je v délce 6-ti měsíců)
- jednorázové odchodné po 6 letech služby
- po 15 letech výsluhový příspěvek
- 6 týdnu dovolené
- příspěvek na penzijní/životní pojištění
- příspěvek na sport, kulturu, atd.
- podpora dalšího odborného vzdělávání
Termín nástupu: 1. února 2026 nebo dle dohody
Místo služebního působiště: Ústí nad Labem, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Lidické náměstí 9
Své životopisy s poznámkou „Místo psychologa“ zasílejte na e-mail: jana.habartova@pcr.cz