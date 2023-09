Policie objasnila prázdninové vloupačky

Policisté z obvodního oddělení Most – Zahradní objasnili 4 prázdninové vloupačky a 23letému muži sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádež vloupáním a porušování domovní svobody. Tomu strážci zákona kladnou za vinu, že odcizil mnoho věcí poté, co vypáčil čtvery dveře od komor u bytů. Tři násilné vstupy měl provést na Liščím vrchu a jednu na sídlišti Výsluní. Mostečan pak bral vše, co viděl. Majitele připravil o vysavač, nářadí, drogerii, kompletní rybářskou výbavu, lední brusle, ale i potraviny a alkohol. Včetně poškození majetku napáchal škodu téměř 50 tisíc korun. Podezřelý odcizené věci obratem rozprodal za zlomky ceny náhodným kupcům. A proč? Důvod je téměř vždy stejný, prý potřeboval peníze. Policisté se případem intenzivně zabývali již od prvního oznámení, které bylo začátkem července. Zajistili mnoho důkazního materiálu, který ukázal právě na 23letého Mostečana. Ten pak může odejít od soudu v případě uznání viny až s tříletým trestem odnětí svobody.