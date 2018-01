Policie pátrá po nezletilé dívce z Chomutovska

Na sobě by měla mít černé oblečení, na bundě pruh maskáčoviny – příp. oblečení modré barvy. Její telefon je nekontaktní, naposledy o sobě dala vědět rodině včera ráno. Je důvodné riziko, že by si mohla ublížit.

Dívka včera ráno odešla z domova, do školy již nedorazila. Dopoledne měla odjet autobusem do Prahy. Jedna z možností je, že se z Prahy vracela autobusem v 16:50 hodin. Do cílové stanice v Jirkově již nedojela, vystoupit měla v Lounech nebo Chomutově.

Policisté usilovně pokračují v pátrání po dívce. Včera do pátrací akce v terénu zapojili policejní vrtulník.

AJTUALIZACE 13:00 hodin: Policisté kromě jiných možností prověřují i verzi, že z Prahy neodjela. Zároveň dnes na Chomutovsku pokračovalo pátrání za pomoci policejního vrtulníku.

Informace přijímá na lince 158 nebo na jakékoliv policejní služebně.