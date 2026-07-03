Policie reaguje na Night Ride

Ve veřejném prostoru byly nepravdivé informace.
Vyjádření Policie České republiky k informacím zveřejněným v souvislosti s motorkářskou akcí NIGHT RIDE
V souvislosti s informacemi, které se po konání motorkářské akce NIGHT RIDE dne 27. června v Mostě objevily na sociálních sítích a v médiích, považuje Policie České republiky za nutné uvést některé skutečnosti na pravou míru.
Policie České republiky neobdržela od organizátora žádnou žádost týkající se schválení organizované spanilé jízdy ani jiného zvláštního užívání pozemních komunikací. Nemohla proto takovou žádost zamítnout ani zakázat. Informace, které v tomto směru zazněly na sociálních sítích, nejsou pravdivé.
Pokud má být pozemní komunikace využita k jinému účelu, než je její běžné užívání, je nezbytné postupovat podle platných právních předpisů a požádat příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace.
Policie průběh celé akce monitorovala a při příjezdu účastníků prováděla namátkové silniční kontroly. Přestože organizátor vyzýval účastníky k dodržování pravidel silničního provozu, policisté během akce zaznamenali opakované případy jejich porušování, včetně jednání, která významným způsobem ohrožovala bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu.
Mezi nejzávažnější zjištění patřilo pronásledování motocyklu, jehož řidič ujížděl policejní hlídce rychlostí přesahující 130 km/h v ulicích města. Během jízdy nebezpečně předjížděl, nerespektoval dopravní značení ani výzvy policistů k zastavení.
V několika případech policisté zaznamenali také úmyslné blokování křižovatek motocyklisty, kteří svými motocykly zastavovali ostatní provoz, aby umožnili průjezd kolony. Takové jednání nemá oporu v právních předpisech a představuje neoprávněný zásah do plynulosti silničního provozu.
Další závažná situace nastala na křižovatce u Prioru, kde přijíždějící kolona nerespektovala dopravní značení „Dej přednost v jízdě“. V důsledku tohoto jednání musel autobus městské hromadné dopravy zastavit, aby zabránil střetu s projíždějícími motocykly. Bezpečný průjezd vozidla byl zajištěn až zásahem policejní hlídky.
Po celou dobu průjezdu městem policisté zaznamenávali další rizikové chování některých účastníků, které zvyšovalo nebezpečí vzniku dopravní nehody.
Policie České republiky bude veškerá zjištěná protiprávní jednání řešit v souladu se zákonem. Jejím cílem není bránit pořádání obdobných akcí ani omezovat běžné setkávání motorkářské komunity. Povinností policie je však zajistit bezpečnost silničního provozu a chránit ostatní jeho účastníky. V případech, kdy dochází k závažnému nebo hromadnému porušování právních předpisů, bude Policie České republiky postupovat důsledně a v mezích zákona.