Policie řeší případy kapsářů

V předvánočním čase dávejte dobrý pozor zejména na kapsáře. Své zkušenosti s nimi má už řada Mostečanů.

Hned několik případů okradených lidí v centru Mostu řešili policisté tento týden. Neznámý lapka využil shonu a okradl na schodech v obchodním domě v centru města nakupujícího muže, který přijel do Mostu. Kapsář tento týden poškozenému odcizil nepozorovaně ze zadní kapsy kalhot peněženku s hotovostí, doklady a platební kartou. Poškozený odhadl škodu na částku 2 000 korun. Další lapka si pomohl v hale mosteckého nádraží. Obětí byl starší muž. „Ten čekal v podvečerní době v hale mosteckého nádraží na spoj, kde seděl, když si k němu přisedl cizí muž a dal se s ním do řeči. Po jeho odchodu cestující zjistil, že mu z kapsy oděvu zmizela peněženka, ve které měl peníze a doklady. Krádeží poškozenému vznikla škoda ve výši tři tisíce korun,“ uvedla policejní mluvčí Ludmila Světláková. O svoji kabelku přišla také mladá žena z obce na Litvínovsku. Ta byla nakupovat v mosteckém supermarketu a následně si ukládala na parkovišti věci do vozidla. Kabelku si odložila na zem vedle nohou a posléze zjistila, že tam kabelka není. Krádež ihned oznámila policii a škodu vyčíslila na částku pět tisíc korun.