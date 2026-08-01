Policie v Ústeckém kraji varuje mladé lidi – intimní fotky mohou zničit život během chvíle!

V poslední době přibývá případů se sdílením a zneužíváním intimního obsahu mezi mladistvými. Policie ČR Ústeckého kraje proto varuje: sdílení intimních snímků a videí může skončit veřejnou ostudou i trestním stíháním. Stačí jediný klik – a tajemství se promění v noční můru!
„Na začátku byla láska, důvěra a pocit, že si dva lidé mohou říct a poslat cokoliv. Mladí partneři si mezi sebou posílali fotografie a videa intimního charakteru. Oba přitom věděli, že takové jednání není v pořádku a že u osob mladších 18 let je pořizování, uchovávání nebo další šíření takového obsahu protiprávní. Po ukončení vztahu ale přišel zlom. Jeden z nich se rozhodl druhému ublížit a zveřejněním nebo šířením intimního obsahu se chtěl pomstít. Takové jednání není vtip, způsob, jak někoho ponížit, ani běžná součást partnerského konfliktu. V případě intimních fotografií a videí osob mladších 18 let může jít o trestný čin,“ vypráví krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová jeden z mnoha příběhů, kterých v poslední době přibývá. Člověk, který se rozhodne takový obsah šířit, se podle jejích slov může z původně zraněného partnera stát pachatelem, proti kterému policie zahájí trestní řízení pro provinění související s výrobou a jiným nakládáním s dětskou pornografií.
„Pro oběť může mít podobná situace velmi vážné psychické následky. Je důležité si uvědomit, že zveřejnění intimního obsahu bez souhlasu druhého člověka není řešení konfliktu. Je to rozhodnutí, které může poškodit život nejen druhému, ale i tomu, kdo to udělá,“ varuje mluvčí a radí: „Pokud se stanete obětí podobného jednání, nezůstávejte na problém sami,“ radí mluvčí. Pomoci může non stop Linka bezpečí na tel. 116 111, Policie České republiky na lince 158 a Linka první psychické pomoci – pro osoby v psychické krizi na čísle 116 123.