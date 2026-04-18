Policie v Ústeckém kraji varuje: pozor na podomní „řemeslníky“, častým terčem těchto podvodníků jsou důvěřiví senioři

Policisté v poslední době zaznamenali několik případů, kdy se po obcích a městech pohybují podomní řemeslníci nabízející různé opravy domů. Jejich cílem jsou především starší občané, kteří často důvěřují lidem, kteří se u jejich dveří představí jako odborníci ochotní pomoci.
„Scénář těchto případů bývá téměř vždy stejný. U rodinného domu zazvoní zvonek a za dveřmi stojí muž vydávající se za řemeslníka. Tvrdí, že si při procházení ulicí všiml závad na domě, jako například poškozené střechy, okapů, fasády nebo komína. Majiteli domu nabídne, že závadu rychle opraví,“ popisuje David Novák z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje a pokračuje: „Pokud majitel souhlasí, řemeslník si obvykle projde celý dům, aby zjistil jeho stav. Během prohlídky však téměř vždy „objeví“ další závady, které podle něj nesnesou odkladu a je nutné je okamžitě opravit. Následně požaduje zaplacení zálohy, která však často vůbec neodpovídá reálné ceně opravy a bývá několikanásobně vyšší. Po zaplacení zálohy je domluven termín provedení prací. Řemeslník se zpravidla skutečně dostaví, často i s materiálem. Ten však zdaleka neodpovídá kvalitě, kterou by bylo možné za vybranou částku pořídit. Oprava je provedena pouze formálně a její kvalita bývá velmi nízká.“ Po dokončení práce řemeslník požaduje podle zjištěných případů doplacení dalších peněz. Celková částka se přitom může vyšplhat do desítek tisíc korun, v některých případech dokonce až ke stovkám tisíc korun. Teprve následně majitelé zjistí, že oprava je nekvalitní nebo zcela nefunkční.
„Nepouštějte neznámé osoby do domu nebo na pozemek. Neobjednávejte práce od řemeslníků, kteří vás sami osloví u dveří. Nikdy neplaťte vysoké zálohy předem. Pokud potřebujete opravu domu, oslovte prověřenou firmu nebo řemeslníka na základě doporučení. V případě podezření na podvod kontaktujte policii,“ apeluje policista.