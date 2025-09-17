Policie varuje před podvodníky vydávajícími se za kriminalisty

Ústečtí kriminalisté se zabývají případem čtyřicetidvouleté ženy, která se stala obětí sofistikovaného telefonního podvodu.
Dne 12. září 2025 ženu kontaktoval neznámý muž, který se představil jako kriminalista „podpraporčík Kratochvíl“ z Jihlavy. Pod smyšlenou legendou, že její osobní údaje byly zneužity k žádosti o vysoký úvěr, ženu postupně vtáhl do dlouhého telefonického hovoru. Následně byla do komunikace zapojena další osoba, která se představila jako velitel oddělení Josef Nejtek, a posléze i údajný zástupce České národní banky. Tito pachatelé ženu přesvědčili, že je nutné chránit její finance před podvodníky tím, že je sama převede na takzvané „bezpečnostní účty“.
Pod tlakem opakovaných telefonátů a zpráv, a s využitím falešných dokumentů vyhlížejících jako oficiální dokumenty Policie ČR a České národní banky, žena postupně odeslala ze svého účtu tři platby v celkové výši téměř 970 tisíc korun. Až následně, po konzultaci se svým manželem a uvědomění si celé situace, vše nahlásila na Policii ČR.
Policie připomíná, že žádný policista ani zaměstnanec České národní banky nikdy nevyžaduje po občanech převody peněz na jiné účty, ani si nevyžádá přístupové údaje k bankovnictví. Pokud se někdo vydává za policistu a požaduje podobné kroky, jde vždy o podvod. V takových případech je třeba okamžitě hovor ukončit a celou věc neprodleně oznámit na linku 158.