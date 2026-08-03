Policie vyhodnotila festival Let It Roll u jezera Most bez vážnějších problémů a mimořádných událostí

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redakce HL
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Do Festivalu Let It Roll u jezera Most, který odstarovat 30. července a skončil 2.srpna  bylo zapojeno Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje přes pět se příslušníků Policie ČR, celní správy, vězeňské služby i policistů z Německa. Na místě byla i Městská policie Most včetně vodní hlídky.

Pětidenní opatření proběhlo podle policie bez vážnějších problémů a mimořádných událostí. Přesto se prý nedá říct, že by se policisté na svých stanovištích nebo v okolí festivalu nudili. Každý den prošlou kontrolou několik set vozidel –  celkem 2 713 a bylo zkontrolováno 6 255 osob.  „V letošním roce jsme během opatření zadokumentovali 35 trestných činů, kdy převažují případy ohrožení pod vlivem návykové látky a držení omamné a psychotropní látky.  Na rozdíl od minulého roku, kdy mezi pachateli dominovali cizí státní příslušníci, letos převládali občané ČR. Dále jsme bezprostředně s festivalem řešili 57 přestupků, kdy se jedná zejména o přestupky dopravní. Žádný závažnější případ násilné či mravnostní kriminality jsme stejně jako loni nezaznamenali.  Musím vysoce vyzdvihnout nasazení a profesionalitu našich policistů, kteří ani v náročných klimatických podmínkách nepolevili v plnění stanovených úkolů a  zkontrolovali více osob a vozidel než v loňském roce.  Současně patří poděkování všem spolupracujícím subjektům, jak samotným organizátorům akce, zástupcům bezpečnostních agentur, ZZS, zdravotnickému zařízení Záchranná služba Armády spásy Praha-západ, MP Most, HZS a dalším  za profesionální operativní komunikaci a spolupráci,“ sdělil   ředitel územního odboru Most pan plukovník Jiří Volprecht.

„Mimo trestných činů spojených s omamnými látkami nebo alkoholem jsme v sobotu zaevidovali výtržnictví a ublížení na zdraví. To se v nočních hodinách v backstage pohyboval muž bez platné vstupenky, který měl fyzický konflikt s ostrahou areálu, která neplatiče zadržela do příjezdu hlídky. Té samé noci jsme řešili i krádež poté, si co poškozená odložila svoji tašku s mobilem, kamerou a dalšími osobními věcmi. Neznámá osoba využila příležitosti a tašku s věcmi odcizila. Po třech hodinách se alespoň policistům podařilo mobilní telefon za 16 tisíc korun najít v ulici Rudolická a vrátit ho majitelce. Při kontrolách se hlídkám také podařilo vypátrat 11 hledaných osob a věcí,“ dodal policejní mluvčí Václav Krieger s tím, že policisté pomáhali a řešili události nejen v rámci festivalu, ale také plnili celou řadu standardních úkolů i v rámci celého města Most.

 

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