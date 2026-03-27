Policie vysvětluje, jak na křižovatky u velkých mosteckých obchodů

Prvním takovým místem, kde řidiči velmi často tápou, je v ulici Kabátnická, konkrétně před prodejnou Kaufland. Je důležité, aby motoristé sledovali dopravní značení. V tomto případě hraje velmi důležitou roli vodorovná dopravní značka označená jako „V4“. Jedná se o vodící, bílou a hlavně plnou čáru. Všechny výjezdy z parkoviště od Kauflandu nejsou křižovatkami! Parkovací plocha je místo ležící mimo pozemní komunikaci. Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci, tedy na ulici Kabátnická, musíte dát přednost v jízdě „všem“ vozidlům. Blíže uvedeno v § 23 zákona o silničním provozu. Mějte na paměti, že stejná situace je i u vedlejší obchodní zóny (Jysk).
Před obchodním domem Tesco v ulici Rudolická a u Alberta v ulici Velebudická je to jinak. Na celých těchto parkovacích plochách apelujeme na řidiče, aby dodržovali přednost zprava. U Tesca na tuto skutečnost upozorňuje i dopravní značka „Zóna s dopravním omezením,“ na které je přednost upřesněna včetně uvedení maximální povolené rychlosti. U Alberta se nenechte oklamat šíří příjezdové komunikace. Matoucí může být ještě samotný příjezd na parkoviště, který je situovaný levotočivou zatáčkou. Ta je osazena dopravní značkou hlavní silnice vlevo. To ovšem platí „pouze“ pro tuto křižovatku. Po projetí platí přednost zprava.