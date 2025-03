Policie zadržela muže, který v Ústí nad Labem hrozil pistolí osmnáctiletému mladíkovi

Policisté zadrželi třicetiletého muže, který byl obviněn z trestného činu nebezpečného vyhrožování. Soudce na něj uvalil vazbu, neboť kromě tohoto činu má na svědomí také loupež, ke které došlo v září loňského roku. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

K incidentu došlo v dopoledních hodinách v Ústí nad Labem, konkrétně na ulici Tovární. Osmnáctiletý mladík, který byl v tu chvíli na místě, popsal, že k němu náhle prudce zastavilo osobní vozidlo, ve kterém seděli dva muži. Řidič vozidla na něj nejprve slovně zaútočil a následně proti němu namířil krátkou střelnou zbraň, kterou držel v pravé ruce. Přitom mu několikrát vyhrožoval smrtí. Poškozený, který měl v danou chvíli oprávněnou obavu o svůj život, zachoval klid a pomalu se vzdaloval z místa. Řidič vozidla však stále na něj mířil zbraní. Po několika minutách zastavil, vystoupil z vozu, zbraň si zastrčil za pás a pokusil se svědka i fyzicky napadnout. Po chvíli nasedl zpět do vozidla a z místa odjel. Poškozený ihned kontaktoval policii na tísňové lince 158. Policisté okamžitě zahájili pátrání po podezřelém vozidle i jeho řidiči. Díky rychlé reakci hlídek se podařilo automobil v krátké době vypátrat a třicetiletého muže zadržet. Při následné kontrole byla ve vozidle nalezena i zbraň, kterou měl uschovanou pod sedačkou. Přestože se jednalo o airsoftovou pistoli, nic to nemění na povaze skutku ani na intenzitě vyhrožování, které poškozený vnímal jako reálné ohrožení života. Ve vozidle se kromě pachatele nacházel také jednadvacetiletý spolujezdec, který se však do incidentu nijak aktivně nezapojil.