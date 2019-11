Políčil na sedm aut

Vyšetřovatel v Mostě obvinil z přečinu krádeže vloupáním 30letého Mostečana. Ten měl v Mostě vniknout do sedmi osobních vozidel různých továrních značek. Koncem října se v centru Mostu pokusil dostat do vozu značky Hyundai, kam nevnikl. Vedle stojící auto značky Smart též nezdolal, ani u vozu BMW neuspěl. Na místě byl vyrušen majitelem jednoho vozidla a dal se na útěk. Ještě ve stejnou dobu vnikl o kus dál do vozu značky Audi, odkud odcizil nářadí a autolékárničku. V září se vloupal do tří vozidel, které prohledal a odcizit z nich měl autorádio, stěrač, klíče a další věci. Celkem napáchal škodu za osm tisíc korun. Za majetkový delikt byl již v minulosti odsouzen.