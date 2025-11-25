Policisté dostali na UJEP ocenění. Za zásluhy a za věrnost

Na půdě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně se uskutečnilo slavnostní předávání medailí za dlouholetou službu a vynikající plnění služebních i pracovních úkolů nejlepším policistkám, policistům, občanským zaměstnancům a osobnostem Ústeckého kraje. Akci pořádalo Krajské ředitelství Policie České republiky.Na akademické půdě nejprve pronesl svoji řeč ředitel Krajského ředitelství Ústeckého kraje Policie ČR Zbyněk Dvořák a poté s prvním náměstkem policejního prezidenta Tomášem Lerchem předávali policistům medaile policejního prezidenta Za věrnost I., II., a III. stupně, Medaile za zásluhy, Čestné medaile, Plakety Policie České republiky a Medaile policejního prezidenta III. stupně.