Policisté hledají svědky dopravní nehody

Policisté z mosteckého dopravního inspektorátu žádají veřejnost o spolupráci, protože hledají svědky nehody. Ta se stala v neděli 26. července v 17:40 hodin. V ulici Josefa Suka, u zastávky Okresní soud ve směru od ulice Moskevská, došlo ke střetu linkového autobusu městské hromadné dopravy a osobního vozidla Škoda. Po nehodě vznikla naštěstí jenom škoda na obou vozidlech a nikdo nebyl zraněn. Policistům by ovšem pomohly svědecké výpovědi, které by vyjasnily celý průběh dopravní nehody. Touto cestou se proto obrací zejména na cestující z daného autobusu, ale i na projíždějící řidiče nebo kolemjdoucí chodce. Pokud jste v hromadném prostředku cestovali nebo máte jakékoliv informace, obraťte na linku 158. Předem děkujeme za spolupráci.