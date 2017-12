Policisté jsou ostražití: hlídají nákupní centra, parkoviště i vánoční trhy

Krajská policie zavádí bezpečnostní opatření. Do ulic vysílá policejní hlídky. Policisté střeží místa s větší koncentrací osob. Kontrolují nákupní centra, parkoviště, ale také vánoční trhy, a to i za hranicemi.

Právě vánočního shonu často využívají kapsáři, kteří si v přeplněných obchodech a na vánočních trzích vyhlédnou svou oběť, která je zaujata výběrem vhodného dárku pro své blízké a nevěnuje tak pozornost svému okolí. „V nestřeženém okamžiku vám obratný kapsář vytáhne peněženku z nákupní tašky, kterou máte odloženou v nákupním vozíku a během chvilky vás tak připraví o našetřené úspory na Vánoce,“ varuje krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

O svátcích nejsou přeplněna jen nákupní centra, ale také jejich přilehlá parkoviště. To láká zloděje, kteří se vloupávají do vozidel, protože tam často jejich majitelé zanechávají cenné věci. Policisté proto obcházejí parkoviště a případným nezodpovědným řidičům za oknem nechávají letáček s informací, že „Auto není trezor!“. „Je také důležité neukládat věci do zavazadlového prostoru vozidla v místech, kde je větší pohyb lidí. Nikdy nevíte, kdo se zrovna na vás dívá. Naše lhostejnost zlodějům nahrává, a proto si všímejte podezřelých osob na parkovištích,“ radí občanům Veronika Hyšplerová.

Zvýšenou policejní aktivitu a kontrolní činnost mohou ale naši občané zaznamenat i v případě, že navštíví vánoční trhy ve větších městech na druhé straně hranic. „Již několik let jezdí naši policisté na vyhlášené vánoční trhy do Drážďan, kde ve společných hlídkách s německými policisty vykonávají službu. Tyto policejní hlídky čeští občané, kteří vánoční trhy u našich sousedů hojně navštěvují, velice pozitivně vnímají. Vítají je ale i němečtí kolegové, kterým v případě řešení problémů a překonání jazykové bariéry v mnohém pomůžeme,“ uvedla dále policejní mluvčí.